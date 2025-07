Międzypokoleniowe spotkanie w Ostoi

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum] Monika Kołacz, fot. Joanna Skonieczna

Rodzinne wspomnienia i lokalne historie - to wszystko na spotkaniu międzypokoleniowym w Pałacu Ostoja w gminie Kołbaskowo.

Wszystkich, którzy chcą się podzielić swoją opowieścią lub zaprezentować rodzinne pamiątki Stowarzyszenie „Historie lokalne” zaprasza w sobotę o godzinie 10. Chcemy przede wszystkim przybliżyć historię pałacu w Ostoi, zarówno tę przed jak i powojenną - przyznaje Monika Kołacz, organizatorka spotkania.



- Oprowadzę, pokażę archiwalne zdjęcia i będę prosić pracowników PGR-u i Zakładu Doświadczalnego o uzupełnianie tych opowieści, bo przecież to nie zostało nigdy nigdzie spisane. My znamy tylko oficjalne jakby dokumenty - mówi Kołacz.



Pałac Ostoja to XIX wieczny dworek, w którym po II wojnie światowej działało Państwowe Gospodarstwo Rolne oraz Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej. Od kilku lat budynek należy do gminy Kołbaskowo.



Efektem sobotniego spotkania z mieszkańcami i dawnymi pracownikami ma być wydanie publikacji opisującej historię tego miejsca.