Ostrzeżenia przed burzami, wzrostem stanów wody i upałem

W czwartek w ciągu zachmurzenie umiarkowane z opadami deszczu i burzami. Po południu możliwe przejaśnienia. Suma opadów do 30mm.

Temperatura od 20°C do 30°C.

Wiatr umiarkowany i porywisty; w czasie burz do 75km/h.

👉 https://t.co/16QmSAFVB6 #IMGW #prognozapogody #prognozanadzień pic.twitter.com/rs43GqMWUO