Trwa udrożnianie koryta rzeki Chełszcząca, wpływającej do szczecińskiego jeziora Dąbie.

Deszcze spowodowały lokalne wezbrania wód, miejscami doszło do zalania pobliskich terenów działkowych. Wody Polskie podjęły działania, by ułatwić spływ wody od ul. Kraszewskiego do ul. Jeziornej.





Dodatkowo mieszkańcy wraz ze strażakami ułożyli zapobiegawczo kilkadziesiąt worków z piaskiem na brzegu rzeki.

Edycja tekstu: Jacek Rujna