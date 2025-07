Miasto zapłaci za zabiegi rehabilitacyjne seniorów

Kołobrzescy seniorzy mogą skorzystać z darmowej rehabilitacji. Rusza program, w ramach którego to miasto zapłaci za zabiegi.

Edycja tekstu: Michał Król

„Rehabilitacja dla Seniorów” to pierwszy z miejskich programów polityki zdrowotnej zainaugurowany już w 2020 roku. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że cieszył się on na tyle dużym zainteresowaniem, że miasto podpisało umowę na przedłużenie tego zadania.- Do ubiegłorocznej edycji 4500 kołobrzeskich seniorów skorzystało z tej możliwości. Każdemu z nich przysługuje 10 takich dni zabiegowych, po trzy zabiegi dostosowane do tego, jakie są potrzeby - mówi Mieczkowska.Dyrektor Centrum Usług Społecznych Andrzej Libera zaznacza, że 60-latkowie już mogą zapisywać się na zabiegi.- Liczymy wiek rocznikowo, czyli nie będziemy patrzyli na dokładną datę urodzenia, tylko na rok urodzenia - mówi Libera.Najpierw seniorzy muszą zgłosić się do CUS, następnie do lekarza rodzinnego, który wyda skierowanie na zabiegi. Do końca roku będzie mogło z nich skorzystać 1000 osób.