Trwa nabór wniosków o 300 plus

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami - do 24 roku życia. źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

66 tys. wniosków o 300 plus złożonych w Zachodniopomorskiem. W kraju to blisko 1 milion 700 tysięcy.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Świadczenie 300+ z programu „Dobry Start” to dofinansowanie do wyprawki szkolnej dla dzieci. Przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada danego roku.