Rozpoczął się Jarmark Jakubowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wystartowała kolejna edycja szczecińskiego Jarmarku Jakubowego. Ponad 250 wystawców prezentuje swoje stoiska w okolicach Katedry i placu Orła Białego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

O czym mówi się na jarmarku w dzień targowy?- U mnie gorące podpłomyki prosto z pieca, rogaliki jakubowe. - Na naszym stoisku znajdzie pani wszystkie rarytasy z Podlasia. Mamy sery korycińskie, sery dojrzewające, mamy makowce, sękacze. - Przede wszystkim bursztyny i troszeczkę kamieni naturalnych. - Przepyszne żytnie chlebki na zakwasie, na które oczywiście wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic zapraszamy. - Litewskie smaki, wileńskie smaki, wiadomo, panowie lubią takie rzeczy, typu słoninka, jakieś tam wędlinki i tym podobne - mówią wystawcy.- Ser kupiłem jak zawsze, ser koryciński. - Truskawki, borówki, malinki. Zdrowe, przynajmniej owoce. - Przyszłam po prostu zobaczyć co jest, pooglądać rękodzieło, może jakieś kiełbasy, mięso, może sery. - Proszę bardzo, kupiłyśmy wianuszek piękny na drzwi, z kwiatków polnych. - Wszystko, czego nie można dostać w supermarkecie - mówią szczecinianie.Jarmark Jakubowy odwiedzać można także w piątek i w sobotę od 10 do 22, a w niedzielę od 10 do 20.