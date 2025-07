Remonty w świnoujskich szkołach

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Wakacje trwają w najlepsze, ale szkoły nie są puste. Dzieje się w nich całkiem sporo, przede wszystkim są to przygotowania do nowego roku szkolnego. Zajrzeliśmy do świnoujskich placówek, by sprawdzić, jak wyglądają porządki po 10 latach eksploatowania budynków.





- Zdecydowanie praca w REJ. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się zrobić tak dużo. W ścianach pojawiają się ubytki ze względu na siłę, z jaką uczniowie czasami uderzają za pomocą piłek - mówi Kuś.



Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu dodaje, że niektóre placówki czekają nie tylko kosmetyczne poprawki, ale poważne prace.



- Naprawa także więźby dachowej, bo w jednym z naszych obiektów wdarł na strych się kornik - mówi Basałygo.



Prace remontowe obejmą łącznie 12 budynków dydaktycznych. Wszystkie zakończą się w sierpniu.



