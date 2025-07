Rusza drugi dzień Jarmarku Jakubowego

Drugi dzień Jarmarku Jakubowego przed nami. Już od 10 będzie można odwiedzać stoiska ponad 250 wystawców w okolicach Katedry i placu Orła Białego, uczestniczyć w koncertach, zwiedzaniu katedry czy licznych warsztatach.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Co będzie można znaleźć na stoiskach?- U mnie gorące podpłomyki prosto z pieca, rogaliki jakubowe, chlebek, bułeczki z pieczarkami i pieczone ziemniaczki. - Na naszym stoisku znajdzie pani wszystkie rarytasy z Podlasia. Mamy sery korycińskie, sery dojrzewające, mamy makowce, sękacze z Podlasia, po prostu sam miód. - Przede wszystkim bursztyny, no i tam troszeczkę kamieni naturalnych, które żona tam wytwarza, także bransoletki. - Przepyszne żytnie chlebki na zakwasie, na które oczywiście wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic zapraszamy. Znajdziemy jagodziankę z prawdziwych jagód leśnych - mówią wystawcy.Jarmark Jakubowy odwiedzać można w piątek i w sobotę od 10 do 22, a w niedzielę od 10 do 20.