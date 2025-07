Profilaktyka raka szyjki macicy i nowe badanie dostępne na NFZ

Dr Michał Bulsa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

- To prawdziwy "game changer" w profilaktyce raka szyjki macicy - mówią lekarze.

Mowa o teście molekularnym HPV HR, który można wykonać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest dwukrotnie skuteczniejszy od konwencjonalnej cytologii w wykrywaniu przedrakowych zmian szyjki macicy.



- Materiał pobieramy tak samo, jak w klasycznej cytologii, natomiast inny jest sposób zabezpieczenia tego materiału. Następnie jest on przesyłany do laboratorium. Po około 2-3 tygodniach otrzymujemy wynik - wyjaśnia dr Michał Bulsa, ginekolog, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.



Zdaniem lekarza badania będzie można wykonywać za miesiąc, gdy placówki podpiszą odpowiednie kontrakty.



- Mam nadzieję, że podpisywanie wszystkich umów potrwa jak najkrócej i dzięki temu będziemy mogli w ciągu miesiąca-dwóch cieszyć się z faktu, że w każdym gabinecie ginekologicznym takie badanie będziemy mogli wykonać - dodał.



Do udziału w programie nie potrzeba skierowania. Wystarczy, że pacjentka zgłosi się do placówki, która wykonuje takie badanie. Obecnie jest prawie 2 tys. 700 takich miejsc w całej Polsce.



W Zachodniopomorskiem zrobimy je między innymi w szpitalu na Unii Lubelskiej. Program jest skierowany do kobiet w wieku 25-64 lata.



Edycja tekstu: Jacek Rujna