Kliniska Wielkie. Gramy razem - aktywna młodzież bez ekranu [ZDJĘCIA]

Ping-pong, szachy, planszówki - dzieci w Kliniskach Wielkich (powiat Goleniów) grają w gry, żeby oderwać się od telefonu.

To w ramach spotkania "Gramy razem - aktywna młodzież bez ekranu" organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Kryśki Wielkie.



- Gramy w ping-ponga. Fajnie się gra. - Jakoś mi to wychodzi, fajnie. - W Monopoly. Można się też spotkać z innymi. - Szachy - wymieniali.



- "Gramy razem - aktywna młodzież bez ekranu" - jest to spotkanie w ramach projektu "Społecznik na 5". Głównym celem tej imprezy jest to, żeby oderwać dzieciaki od ekranu, żeby one spędziły czas aktywnie, zintegrowały się ze sobą i żeby przez chwilę chociaż nie używały telefonu. Przychodzą, jak widać, całe rodziny, młodsi i starsi. Wszyscy dobrze się bawią. Są dwa stoły do tenisa stołowego oraz scrable, Monopoly, szachy, Jumanji... I dzieciaki grają, integrują się, fajnie się bawią - wskazała jedna z organizatorek spotkania.



Wydarzenie finansowane jest przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.



