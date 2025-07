Można zwiedzić szczecińską bazylikę - trwa Jarmark Jakubowy

Jarmark Jakubowy to nie tylko przyjemności dla ciała, ale i dla ducha - podkreślają jego organizatorzy i zapraszają do wnętrza szczecińskiej katedry. Do niedzieli można zwiedzać świątynię, a w niej krypty. Katedra może pomieścić blisko dwa tysiące osób.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny - potwierdza kierownik jarmarku Dorian Sierek.- Przyjdziemy na zwiedzanie, na wyznaczoną godzinę do wnętrza, będziemy uczestniczyć w zwiedzaniu. Czy przyjdziemy na dmuchańca, wejdziemy za darmo, czy na koncert ten niedzielny, nie trzeba prowadzić żadnych zapisów, nigdzie się rejestrować, po prostu przychodzimy. Po prostu chęć przyjścia do wnętrza bazyliki i świętować razem z nami - mówi Sierek.A jak tegoroczną szesnastą edycję tego wydarzenie oceniają odwiedzający?- Co roku tutaj bywam, ale mi się wydaje, że jest chyba więcej stoisk. - Bardzo lubię oglądać wszystkie rękodzieła i kosztować smakołyków. - Popatrzeć trzeba. Nie to, że przyjemnie - to swoją drogą - ale to trzeba, jak raz do roku jest Jarmark Jakubowy. - Zawsze jesteśmy co roku z przyjaciółką Gosią. Po prostu fajne, coś innego, coś się dzieje - mówią odwiedzający.Jarmark potrwa do niedzieli.