Pogoń zagra z Motorem w Szczecinie

Piłkarze Pogoni po raz pierwszy w nowym sezonie ekstraklasy wystąpią przed własną publicznością. Szczecinianie zmierzą się w sobotę z Motorem Lublin w drugiej kolejce rozgrywek.

Drużyna trenera Roberta Kolendowicza w maju po porażce w ligowym pojedynku w Radomiu pokonała u siebie Motor 3:0.Adrian Przyborek pomocnik portowej jedenastki, liczy, że historia się powtórzy i Duma Pomorza po przegranej z Radomiakiem w minioną niedzielę aż 1:5 zdobędzie w sobotę komplet punktów.- Myślę, że najgorszy mecz sezonu mamy ze sobą, więc dobrze, że przyszło to w pierwszej kolejce. Najlepszym lekarstwem na przegraną będzie zwycięstwo w następnym meczu. W sobotę mam nadzieję, że będzie to funkcjonować lepiej, że pokażemy, na co nas stać i zdobędziemy trzy punkty - mówi Przyborek.Krzysztof Kamiński - bramkarz Pogoni, przyznaje, że "Portowcy" chcą zrehabilitować się za porażkę w Radomiu 1:5 i wygrać mecz z Motorem.- Najważniejsze będzie zwycięstwo. Oczywiście damy z siebie wszystko i postaramy się, żeby ten sezon w domu rozpocząć jak najlepiej. Skupimy się na tym, żeby przejąć kontrolę w tym meczu i zwyciężyć - mówi Kamiński.Sobotnie spotkanie Pogoni z Motorem Lublin rozpocznie się o godzinie 17.30 na stadionie przy Twardowskiego w Szczecinie. O przebiegu meczu piłkarzy będziemy informować w wiadomościach Radia Szczecin i sportowej audycji Halo stadion od 19.05.Edycja tekstu: Kamila Kozioł