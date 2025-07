Dodatkowe pociągi na Pol’and’Rock Festival

Ponad 200 połączeń, w tym 127 dodatkowych, na przełomie lipca i sierpnia uruchomi spółka Polregio SA. To z myślą o uczestnikach Pol’and’Rock Festival.

Impreza odbędzie się w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia na terenie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno. Pierwsze pociągi wyruszą na trasy już 29 lipca. Przez sześć dni na trasach do Czaplinka każdego dnia kursować będzie od 27 do 36 par pociągów. Ostatni festiwalowy pociąg odjedzie z Czaplinka 3 sierpnia o godz. 21:30 w kierunku Szczecina Głównego.Każdy ze składu pomieści do 300 pasażerów i jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bilety na przejazdy można nabyć na stronie internetowej przewoźnika oraz w aplikacji mPOLREGIO. Można je też kupić w automatach oraz w kasach na dworcach kolejowych.Edycja tekstu: Kamila Kozioł