Ekostrefa na Jarmarku Jakubowym

Łamigłówki, quizy czy eksperymenty fizyczne. Na trwającym w Szczecinie Jarmarku Jakubowym oprócz stoisk z lokalnymi wyrobami odwiedzić można Ekostrefę.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Na placu katedralnym najmłodsi mieszkańcy miasta mogą w przystępny sposób dowiedzieć się jak dbać o zdrowie, higienę czy o planetę.- Malujemy kwiatki. - Są dmuchańce, zabawki - mówią dzieci.- W tamtym roku chyba nie było, więc fajnie, że w tym roku coś jest. Fajny motyw na wyjście z dzieckiem z domu i spędzenie miło czasu aktywnie - mówi rodzic.- Można do nas przyjść, można poznać jako ekoekipę, czyli naszych super bohaterów, którzy chronią środowisko, wziąć udział w konkursach - mówi Konrad Czarnecki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.- My jesteśmy z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Obecnie pracujemy na kole Ekowiedza. Dzieci odpowiadają na pytania dotyczące ekologii.Ekostrefę odwiedzać można w sobotę i niedzielę do godziny 19.