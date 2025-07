Gratka dla fanów motoryzacji - Moto Piknik w Szwecji koło Wałcza

Zdjęcie poglądowe. Fiat 125p w wersji pick-up. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

To prawdziwa gratka dla miłośników motoryzacji, zwłaszcza kochających klasyki na czterech i dwóch kołach. W Szwecji koło Wałcza trwa piąta edycja Moto Pikniku.

Jak powiedział organizator wydarzenia Arkadiusz Szwedzki z klubu Moto Korona Wałcz, impreza co roku przyciąga tłumy pasjonatów i właścicieli zabytkowych aut i motocykli.



- Auta będą różne, od Maluchów, po Trabanty, po Warszawy, różniste. Nawet przyjeżdżają kluby motoryzacyjne z Niemiec, które mają, bardzo u nas już jest spotykane stare senatory i pierwsze ople kadety. Zaszczepiliśmy się trochę tą starą motoryzacją i tak jak można powiedzieć, już trochę to jest, nawet można powiedzieć, że to jest taka nasza choroba, no bo więcej jeździmy z starymi samochodami niż nowszymi. Po prostu nas to cieszy.



W programie m.in. wystawa pojazdów zabytkowych, symulator dachowania, konkurencje dla uczestników zlotu, licytacje na cele charytatywne, pokazy tańca z ogniem i wiele innych atrakcji.



Moto Piknik w Szwecji pod Wałczem zakończy się w niedzielę przed południem.



