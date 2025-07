Imieninowy zlot Anek i Hanek w Przybiernowie

W imieniny Anny i Hanny nad Jeziorem Przybiernowskim trwają imieniny Pomorzanek.

Edycja tekstu: Michał Król

Warsztaty, strefa relaksu i strefa kulinarna są połączone z wieczornym koncertem jazzowym. Anna Giniewska z Gminnego Centrum Kultury zachęca, by przyłączyć się do niezwykłego sposobu obchodzenia imienin.- Dzisiaj są imieniny Anny i Hanny. Każda przybiernowianka, wolinianka, pomorzanka to Anka. Po godzinie 19 odbędzie się koncert Jazzowego Pomorza Zachodniego, więc zagrają muzycy z różnych stron świata, bo ze Stanów Zjednoczonych czy Kuby - mówi Giniewska.- Prowadzę warsztaty malarskie dla dzieci dorosłych. Mam wrażenie, że tu same uzdolnione osoby przychodzą - mówi Łucja Paczkowska, pracownia "Ręka i dzieło" z Białunia.- Maluję od zawsze, w sensie nie jakoś profesjonalnie, ale jak zobaczyłam, że można się też trochę wyżyć, to z wielką przyjemnością korzystam. - Bawimy się bardzo dobrze - mówią uczestniczki warsztatów.W programie także warsztaty jogi i tańca latynoskiego. Wydarzenie ma się zakończyć o godz. 21.