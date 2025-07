Niemiły zapach i za mało toalet... Mieszkańcy wyliczają błędy na jarmarku [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Zbyt mała liczba toalet, problem z ich czystością i długie kolejki - na to narzekali i odwiedzający, i wystawcy szczecińskiego Jarmarku Jakubowego.

Przez weekend odwiedziło go prawie sześć tysięcy osób, a przenośnych toalet było 21.



Część osób przymykała oko na panujące tam warunki, większość jednak korzystała z publicznych szaletów przy katedrze.



- Były ToiToie... W zupełności dla mnie wystarczało. - Tutaj za dużo nie było toalet. - Bez żadnego problemu, nie było brudno, był papier toaletowy. - Pod katedrą, właśnie tam pierwszy raz poczułyśmy, że jest coś nie tak. Cały czas było czuć niemiły zapach. - Był problem, tylko kawiarnie zostały - mówili szczecinianie.



W tegorocznej jarmarkowej edycji zmieniło się rozmieszczenie toalet - to ze względu na protesty mieszkańców i wystawców - mówi kierownik Jarmarku Dorian Sierek.



- Strefa gastronomiczna miała również zabezpieczenie w toalety. Wyznaczyliśmy osobę, która chodziła co godzinę, uzupełniała rolki papieru i prowadziła pełną dezynfekcję kabin - dodaje Sierek.



Według danych od organizatora jarmarku, w ten weekend zużyto ponad osiem tysięcy rolek papieru toaletowego i dwadzieścia pięć litrów płynu do dezynfekcji.



Autorka edycji: Joanna Chajdas