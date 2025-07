Podpisana umowa na obwodnice Przecławia, Warzymic i Kołbaskowa, a także na nowy węzeł na A6 [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Drogowe trzy w jednym" - prawie pół miliarda złotych trafia w ramach jednej umowy na trzy drogowe inwestycje w regionie.

W lipcu kolejnego roku planuje zakończyć ponad 8 km obwodnic Warzymic, Przecławia i Kołbaskowa.







Inwestycję za kwotę 429 mln zł zrealizuje firma Budimex.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Budowa dotyczy II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic, nowej obwodnicy Kołbaskowa, a także węzła na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami. Umowa właśnie została podpisana.Inwestycje usprawnią komunikację w Zachodniopomorskiem.- Po pierwsze usprawnią dojazd do Szczecina, również dojazd do granicy polsko-niemieckiej, ale również są początkiem największej inwestycji. Nie tylko dla Szczecina, dla Pomorza, ale w skali kraju, jaką przygotowujemy, a więc budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina, tak zwanej "zośki" - przyznaje wiceminister infrastruktury, Stanisław Bukowiec.Inwestycja jest początkiem Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Będzie to największy węzeł w całym województwie zachodniopomorskim.- Będzie to węzeł trzypoziomowy. Jest to niezwykle istotne, dlatego że od 30 lat czekamy na zachodnią obwodnicę Szczecina i dzisiaj realizując tę inwestycję faktycznie uruchamiamy proces, który będzie budował drogę, która przyłączy kierowców do Zachodniej Obwodnicy Szczecina, która jest naszym priorytetem - dodaje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.Prace budowlane mają ruszyć we wrześniu.- W ramach tego zadania połączymy rondo Hakena z autostradą A6, ale na przebiegu pomiędzy węzłem Kołbaskowo i węzłem Szczecin-Południe oddalonym - jeden od drugiego - o 1,5 kilometra będą aż dwie jezdnie po cztery pasy ruchu. To będzie początek Zachodniego Obejścia Szczecina - informuje dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA, Łukasz Lendner.W maju 2027 roku wykonawca planuje oddać do użytku wiadukt na A6 z możliwością zawracania na autostradę.