Zmarł szczeciński fotograf Zbigniew Ryngwelski

Nie żyje szczeciński artysta fotograf Zbigniew Ryngwelski. Był absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie i od końca lat 70-tych prowadził atelier fotograficzne. Fotografem zawodowym został w 1978 roku. Zajmował się fotografia dokumentalną, społeczną, sportową, teatralną a ostatnio przyrody.

To u Zbyszka stawiałem pierwsze kroki, wspomina Robert Stachnik fotoreporter Radia Szczecin.- Jak ktoś chciał wykonywać ten zawód, to jak przeszedł przez rękę Zbyszka Ryngwelskiego, gdzie razem z nim współpracowałem przez kilka lat, uczył młodych ludzi takich jak ja pokory. Zbyszek był osobą otwartą nie tylko na fotografię - mówi Stachnik.Zbyszek Ryngwelski był znakomitym dokumentalistą. Z okazji 60-lecia Polskiego Radia Szczecin współtworzył album okolicznościowy i to było zadanie, które go bardzo fascynowało, wspomina Jerzy Undro - fotograf i przyjaciel zmarłego.- To była taka z punktu widzenia Zbyszka bardzo ważna sprawa, żeby powstał album o radiu, w którym się wtedy posługiwało tylko głosem, dźwiękiem. Dzisiaj są inne techniki, które towarzyszą głosowi - mówi Undro.Wraz z dwoma fotografami Jackiem Fijałkowskim i Januszem Piszczatowskim planowali wspólną wystawę swoich najnowszych prac.Zbigniew Ryngwelski miał 74 lata.