Kołobrzeg chce pożyczki z ZARR. W planach nowy most i biblioteka

Most na ulicy Kamiennej oraz nowa filia miejskiej biblioteki – te dwie duże inwestycje chce zrealizować Kołobrzeg. Miasto planuje zaciągnąć na ten cel pożyczkę z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej ma powstać w dzielnicy zachodniej. Jej szacowany koszt to ponad 10 milionów złotych. Miasto chce także przebudować jeden z mostów w ciągu ulicy Młyńskiej.





Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu tłumaczy, że inwestycja musi zostać przeprowadzona z uwagi na zły stan techniczny mostu.

Koszt remontu to ponad 5 mln zł. Obie inwestycje miasto chce sfinansować dzięki pożyczce z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.





Andrzej Przewoda, prezes ZARR mówi, że samorządy mogą skorzystać z preferencyjnych warunków kredytowych.

- Inwestycja będzie polegała na całkowitym rozebraniu mostu, jego przyczółków i wybudowaniu na nowo - zapowiedziała.- Oprocentowanie, które nie przekracza 1,5 proc. w skali roku, więc to są warunki, których w normalnych, komercyjnych warunkach nie sposób uzyskać. Po drugie: dość długi okres spłaty, bo to 15 lat - zaznaczył.Zgodę na zaciągnięcie pożyczki musi jeszcze wyrazić kołobrzeska Rada Miasta. Ma to nastąpić w środę 30 lipca.