SEC zapowiada koniec utrudnień w okolicach Basenu Górniczego

W tym tygodniu nie powinno być utrudnień przy wjeździe do Szczecina w okolicach Basenu Górniczego - zapewnia Szczecińska Energetyka Cieplna.

Od prawie miesiąca w związku z usuwaniem awarii sieci ciepłowniczej jeden pas jezdni jest zamknięty dla ruchu. Kierowcy muszą korzystać z dwóch pasów, dochodzi jednak do niebezpiecznych sytuacji, bo tuż przed zwężeniem jest wjazd od strony Dąbia.Prace miały się zakończyć dużo wcześniej, awaria została usunięta, ale przy okazji okazało się, że spółka musiała też naprawić elementy własnego światłowodu, który był w pobliżu sieci - wyjaśniała w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" rzeczniczka SEC Danuta Misztal.- Urządzenia, które potrzebne były do naprawy światłowodu nie były dostępne. Ten termin się przesuwał, ale jesteśmy w zasadzie na finiszu. Jutro już jest frezowanie tego terenu, który będzie asfaltowany, a będzie asfaltowany w środę, czyli jest szansa, że po środzie już wszystko wróci do prawidłowego stanu - mówi Misztal.Nasi słuchacze wielokrotnie zwracali uwagę, że oznakowanie dotyczące zwężenia jest ustawione zbyt późno - Danuta Misztal zapewniała, że wszystko zostało uzgodnione z zarządcą, czyli Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego.