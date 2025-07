Plaga komarów w Świnoujściu

Fot. pixabay.com / Hans (CC0 domena publiczna)

Długi rękaw i spray przeciwko komarom. Tak należy się zabezpieczyć, jadąc nad morze. W Świnoujściu, mimo prowadzonego odkomarzania, turyści i wyspiarze, mają dość natrętnych owadów, a wszystko przez deszcze, które środki komarobójcze zmywają.

- Samiczka do trzech kilometrów czuje naszą krew. Bestia. - Okropnie gryzą w tym roku komary. Moją córkę dwuletnią tak pogryzły, że ma aż bąble - mówią wczasowicze.



To opinie osób, które przebywają teraz w Świnoujściu. Komary nie dają spokoju. I choć początek lata pozwolił na swobodny wypoczynek, to po tygodniu intensywnych opadów o spokoju można zapomnieć.



Wojciecha Basałygo ze Świnoujskiego magistratu zapytaliśmy, czy miasto funduszy przeznaczonych na odkomarzanie, nie wyrzuciło w błoto.



- No to sobie wyobraźmy, co by było gdybyśmy nie odkomarzali... Tych komarów byłoby tak dużo, żeby nas po prostu dziabały jeden za drugim. Odkomarzanie jest skuteczne. Oczywiście nie daje gwarancji, że komarów absolutnie nie będzie - podkreśla Basały



Samorząd Świnoujścia na odkomarzanie przeznaczył niemal pół miliona zł. Mieszkańcy i turyści czekają na jego efekt.



