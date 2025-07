Nowa siedziba policji na Pogodnie. Będą walczyć z cyberprzestępcami [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Jest w kształcie litery L , składa sie z trzech kondygnacji i jest naszpikowana elektroniką. Mowa o nowej siedzibie szczecińskiej policji, która będzie zajmować się walką z cyberprzestępczością.

Nowy gmach znajduje się przy ulicy Wernyhory na szczecińskim Pogodnie. Wcześniej siedziba służb mieściła się przy ulicy Małopolskiej i miała sześć pomieszczeń.



Oszustwa w sieci, phishing, ataki hakerskie czy ransomowe dotykają coraz częściej osób prywatnych, jak i instytucji - mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański.



- Kiedyś głównie to były przestępstwa, zabójstwa i rozboje. Dzisiaj wchodzimy w świat komputerów, cyfryzacji i coraz więcej jest przestępstw w zakresie wyłudzeń, kradzieży. Dzieje się to głównie przez internet, a więc tym czym żyje XXI wiek i świat - dodaje Szczepański.



Nowa infrastruktura to tylko połowa sukcesu w walce z cyberprzestępcami - tłumaczy rzecznik Prasowy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski.



- Sercem i kluczem walki z cyberprzestępczością są umiejętności człowieka, policjanta, który dysponując odpowiednim sprzętem po prostu wykona te czynności w sposób profesjonalny, odpowiedni technicznie i zdobędzie informacje, które pozwolą nam dojść do cyberprzestępcy - podkreśla Zagórski.



Za inwestycję odpowiada Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, a koszt budowy to ponad 40 milionów złotych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas