Trzy dni żeglarskich zmagań za nami [ZDJĘCIA]

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin] Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin] Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]

W poniedziałek w Centrum Żeglarskim przy ulicy Przestrzennej w Szczecinie uroczyste zakończenie regat o Puchar Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser.

- Warunki były trudne, ale poziom bardzo wysoki - przyznał Jerzy Jodłowski, sędzia główny regat: - Pływaliśmy tylko dwa dni, z czego jeden dzień wieczorem. Dzisiaj wiatr się poprawił zdecydowanie, więc udało nam się dograć tyle wyścigów ile potrzebne było do zaliczenia regat. Taki sport, że nie wybieramy pogody...



- Zabieram do domu dwa puchary, więc jestem zadowolony - mówił Jakub Rusiniak: - Udało się wywalczyć drugie miejsce w kategorii U19 i trzecie miejsce w kategorii U21. Warunki były ciężkie, ale się udało. Mi się wydaje, że był bardzo ciężki poziom z tego powodu, że przyjechało dużo kadrowiczów.



Puchar Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser to jedna z głównych imprez dla tej klasy, w corocznym kalendarzu regat. Od piątku do poniedziałku - w Centrum Żeglarskim przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - rywalizowało ze sobą ponad 200 żeglarzy.



Autorka edycji: Joanna Chajdas