Szczecińska Piesza w drodze na Jasną Górę

Największa grupa pątników wyrusza z sanktuarium na osiedlu Słonecznym w Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Najbardziej wytrwali maszerują już od piątku z nadmorskiego Pustkowa. Średni dystans, który pokonują w ciągu dnia to około 35 kilometrów.- O godz. 7 w sanktuarium rozpocznie się msza św. po której pielgrzymi wyruszą w dalszą drogę - zapowiadał ksiądz Karol Łabenda, dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.- Tradycyjnie od lat, tutaj główna inauguracja naszej pielgrzymki i wyruszamy w dalszą drogę do Stargardu, Choszczna, Bierzwnika i opuszczamy teren archidiecezji, by 13 sierpnia stanąć na Jasnej Górze - mówił ks. Łabenda.Zapisy trwają przez cały czas na trasie, a także przed wyjściem z osiedla Słonecznego.Więcej szczegółów na profilu facebookowym pielgrzymki