RSnW: artyści o odwołaniu dyrektora Wydziału Kultury UM

Ponad 200 osób podpisało się pod apelem skierowanym do prezydenta Szczecina w sprawie odwołania Cezarego Cichego ze stanowiska dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta.





- To, co dyrektora Cichego cechowało, to umiejętność słuchania i naprawdę realnego przekładania potrzeb artystów, potrzeb instytucji artystycznych na możliwości urzędnicze - ocenił.

- Wyjątkiem był dyrektor Cezary Cichy i on był jasnym punktem na tym nie najjaśniejszym firmamencie. Wydaje mi się, że to wyjątkowy urzędnik o tyle, że po prostu interesował się kulturą - podkreślił.

Miasto podało też, że powody odwołania przedstawiono Cichemu na piśmie, a magistrat "nie ma w zwyczaju odnosić się do tego typu spraw publicznie".



Cezary Cichy został wybrany na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury we wrześniu 2024 roku.





Edycja tekstu: Jacek Rujna