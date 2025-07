Przegrali zakład, więc kupili pół tony karmy dla bezdomnych zwierząt [ZDJĘCIA]

Ponad pół tony karmy trafiło do kołobrzeskiego schroniska dla zwierząt. To efekt zakładu pomiędzy władzami tego miasta i pobliskiego Białogardu. Chodziło o frekwencję wyborczą.

Edycja tekstu: Michał Król

Kołobrzeg wyzwał na wyborczy pojedynek mieszkańców Białogardu. W drugiej turze wyborów prezydenckich osiągnął frekwencję przekraczającą 75 procent, czym głosujący zapewnili niespodziankę dla zwierząt przebywających w schronisku.Burmistrz Białogardu Emilia Bury, która we wtorek odwiedziła Kołobrzeg mówi, że gdy w grę wchodzi taki cel, przegrana zakładu nie może smucić.- Najważniejsza sprawa to zwierzęta. Dzisiaj przywieźliśmy tutaj ponad 500 kilogramów karmy, dobrej karmy ze sprawdzonego sklepu - mówi Bury.Cezary Bąkowski ze schroniska „Reks” w Kołobrzegu mówi, że taki prezent zapewni zwierzętom zapas karmy, a przytulisku pozwoli to na oszczędności.- Psy jedzą więcej niż koty, więc 500 kilogramów na miesiąc powinno wystarczyć. Zawsze pozwoli nam to zaoszczędzić na inne cele - mówi Bąkowski.Obecnie w kołobrzeskim schronisku przebywa po 80 psów i kotów.