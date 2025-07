Ceny jagodzianek wysokie, ale szczecinianom niestraszne [WIDEO, ZDJĘCIA]

Choć cenowo jagodzianka króluje nad innymi drożdżówkami, szczecinianie z chęcią zapłacą każdą złotówkę - byle było smacznie. Reporterka Radia Szczecin Julia Nowicka pojechała na Manhattan, gdzie ceny jagodzianek wahają się w okolicy 15 złotych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Wydaje mi się, że nie są jakieś super dużo droższe niż w zeszłym roku. - Ale cena i tak jest bardzo duża. Chociaż nie zazdroszczę zbieranie jagód. Parę razy byłem w życiu na jagodach i to jest bardzo trudna rzecz. - Specjalnie przyjechaliśmy tutaj spod Polic. Pomimo tego, że tu są droższe, to są jednak najlepsze, dlatego przyjechaliśmy. - Bardzo drogie. Ja uważam, że są za drogie, ale trzeba sobie od czasu do czasu popuścić - mówią kupujący.Ceny jagód również podskoczyły, bo sezon był dla owoców mało łaskawy. Sprzedawcy mówią, że za kilogram owoców trzeba było zapłacić nawet 60 złotych.- Teraz troszeczkę potaniały, kilogram 55 zł, ale to jest i tak stosunkowo drogo porównując zeszły rok. Dzisiaj nie mam, no bo niestety po tych deszczach, które były teraz, to ta jagoda jeszcze bardziej dostała, jeszcze bardziej jest słabsza.Najtaniej, za około 10 złotych kupimy jagodzianki w piekarniach sieciowych. Natomiast w śniadaniowaniach czy restauracjach cena waha się od 20 do 30 złotych.