Festiwalowicze ruszają na Pol’and’Rock [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pierwsze pociągi i pierwsza fala festiwalowiczów ruszyła w stronę Czarplinka na tegoroczny Pol’and’Rock Festival. Do niedzieli na trasach do Czaplinka kursować będzie od 27 do 36 par pociągów dziennie. O dodatkowe połączenia zadbała spółka Polregio.





Edycja tekstu: Kamila Kozioł Pierwsze festiwalowe pociągi wraz z podróżnymi ruszyły ze stacji PKP Szczecin Główny.- To już taka pomału tradycja się robi. Już chyba 6 albo 7. - Mam ekipę, ale jest rozstrzelona po całej Polsce, więc wszyscy się zjeżdżamy na miejsce. - Część już jest na miejscu, na część jeszcze czekam teraz. Zaraz przebiegną. Mają jeszcze 10 minut. - Całe wyposażenie tutaj jest, posiłek. - Picie jest, ciuchy, namiot. - Wszystko, co potrzeba na przeżycie tygodnia. - Żeby się pobawić, posłuchać koncertów, odpocząć od pracy. - Wszyscy pozytywnie nastawieni. - Zobaczymy, co będzie. - Zamierzam się dobrze wybawić - mówią festiwalowicze.Pol’and’Rock Festival startuje w czwartek na terenie lotniska Czaplinek‑Broczyno i potrwa do soboty. Ostatni festiwalowy pociąg odjedzie z Czaplinka w niedzielę o godz. 21.30 w kierunku Szczecina Głównego.