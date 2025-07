Milion złotych dofinansowania na zwierzaki w regionie [ZDJĘCIA]

Milion złotych trafi do zachodniopomorskich zwierząt. To w ramach projektu "Nasze Zwierzaki" organizowanego przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Pierwsze gminy podpisały umowę na dofinansowanie działań walczących z bezdomnością zwierząt, mówi marszałek Olgierd Geblewicz.- To są przede wszystkim różnego rodzaju prace modernizacyjne na istniejących schroniskach, a więc prace ulepszające czy budujące nowe boksy, usprawniające wybiegi, poprzez działania edukacyjne, poprzez szerzenie wolontariatów, poprzez czipowanie - mówi Geblewicz.Pieniądze trafią między innymi do szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i zostaną przeznaczone na modernizację wybiegów, mówi kierowniczka schroniska Ewa Mrugowska.- Będzie to taka wisienka na torcie. To już dokończenie naprawdę wszystkich naszych starań i tutaj też muszę powiedzieć szczerze, jest to też ukłon dla naszej strony społecznej, czyli dla wolontariuszy, bez których pracy na pewno na co dzień byśmy sobie nie dali rady - mówi Mrugowska.Do projektu zgłosiło się 100 instytucji, dofinansowanie trafi do 31. Marszałek zapowiedział, że w związku z zainteresowaniem konkurs zostanie uwzględniony w przyszłorocznym budżecie.