Zachodniopomorskie się zmniejsza

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego Zachodniopomorskie niknie w oczach i to dosłownie. W ciągu ostatniego roku powierzchnia całego kraju zmniejszyła się o 68 ha, podczas gdy w nasze województwo „skurczyło się” aż o 35 ha.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Jest to konsekwencja aktualizacji granic powiatu sławieńskiego do linii podstawowej Morza Bałtyckiego, czyli umownej granicy, od której zaczyna się liczyć wody terytorialne państwa, mówi dyrektor departamentu informacji o nieruchomościach w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii Marcin Grudzień.- Ta linia podstawowa została wyznaczona rozporządzeniem Rady Ministrów i stopniowo poszczególne powiaty tutaj do tej linii podstawowej się dostosowały. Powiat sławieński po prostu był ostatnim powiatem, który do tej linii się dostosował - mówi Grudzień.Spada również liczba ludności – tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy w województwie zachodniopomorskim ubyło ponad 9 tysięcy mieszkańców – mówi Anna Kamińska z Urzędu Statystycznego w Szczecinie.- Podobna sytuacja miała w mieście Szczecinie. Liczba ludności spadła o ponad 2300 osób. Pod względem liczby ludności województwo zachodniopomorskie plasowało się na 11 miejscu w kraju - mówi Kamińska.W Zachodniopomorskiem mieszka obecnie ponad 1,6 miliona obywateli. Województwo zajmuje trzecie miejsce od końca pod względem gęstości zaludnienia. W naszym regionie to 71 osób na kilometr kwadratowy. Na szczycie tradycyjnie znajduje się województwo śląskie - tam zagęszczenie wynosi 348 osób na kilometr kwadratowy.