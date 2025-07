Coraz więcej pasażerów na gapę w szczecińskiej komunikacji

Więcej "gapowiczów" w komunikacji miejskiej niż w ubiegłym roku. Powodem mogą być wyższe ceny biletów, które obowiązują od maja tego roku.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Czy bilety w Szczecinie są zbyt drogie? O to zapytaliśmy pasażerów.- To jest jeszcze taka rozsądna kwota. - Mieszkam w internacie, niestety nie mam opcji darmowych biletów w Szczecinie, więc odczuwam niestety tę zmianę - mówią mieszkańcy.Statystyki mówią jasno: jest więcej pasażerów bez biletów niż rok temu - mówi Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.- Porównując miesiące maj i czerwiec w 2024 roku kontrolerzy ZDITM nałożyli 4835 opłat dodatkowych, a w 2025 roku jest to 6316 opłat dodatkowych - mówi Reszczyński.Pasażer, który nie posiada biletu w komunikacji miejskiej, musi w terminie 7 dni zapłacić 210 zł i cenę biletu. Po siedmiu dniach kara się podwaja.