Co zrobić, gdy nie mamy ze sobą karty EKUZ?

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Przed zagraniczną podróżą zadbajmy o wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - przypomina NFZ. Bez niej w razie wypadku leczenie może okazać się znacznie droższe.

Dla zapominalskich lub tych, którzy zgubili EKUZ jest jednak wyjście. Można wystąpić o wydanie certyfikatu przez Internetowe Konto Pacjenta - wyjaśnia Małgorzata Olszewska z zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.



- Również uprawnia do pobrania tych świadczeń medycznych, natomiast jest to tylko w przypadku, kiedy rzeczywiście musimy skorzystać z tej opieki medycznej. Możemy również pobrać faktury za udzieloną nam pomoc i wystąpić - po powrocie - do NFZ-u o zwrot tych kosztów - dodaje Olszewska.



Karta EKUZ uprawnia do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii, na Islandii, w Liechtensteinie i w Szwajcarii.



Autorka edycji: Joanna Chajdas