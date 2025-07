Mieszkańcy Świnoujścia z nowym czasopismem

"Biuletyn Informacyjny Gminy Miasta Świnoujście" - to nowa bezpłatna gazeta dostępna w nadmorskim kurorcie.

Inicjatorem jest tamtejszy magistrat, który chce zapewnić równy dostęp do informacji wszystkim mieszkańcom, także tym, którzy nie korzystają z Internetu.



Pierwszy numer już trafił do mieszkańców. Znalazły się w nim najważniejsze wiadomości o działaniach samorządu, inwestycjach, wydarzeniach, a także informacje praktyczne i relacje z lokalnych inicjatyw.



Biuletyn jest dostępny m.in. w punktach usługowych, instytucjach miejskich, urzędach, placówkach kultury oraz w wybranych miejscach odwiedzanych przez mieszkańców.

Wydanie w wersji elektronicznej zostało również opublikowane na stronie internetowej miasta.



Do końca roku powstanie 8 wydań gazety.



Autorka edycji: Joanna Chajdas