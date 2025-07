Starszy mężczyzna spacerował nago po plaży. Ratownik: nic mnie już nie zaskoczy

"Turyści widmo" czy nadmierny negliż, to tylko niektóre przypadki, w których interweniowali tego lata ratownicy na świnoujskim kąpielisku.

Edycja tekstu: Michał Król

W tym roku na nadbałtyckim kąpielisku nie brakuje tak zwanych kwiatków, czyli niesubordynowanych turystów, którzy potrafią przyprawić o zawrót głowy.Golas spacerujący brzegiem morza, maniacy parawanów i namiotów czy dzieci pozostawione bez opieki w wodzie. Koordynator świnoujskich ratowników Piotr Wiliński przyznaje, że w tym roku chyba już nic na plaży go nie zaskoczy.- Plażowicze skarżyli się na starszego mężczyznę, który spaceruje sobie po plaży całkiem roznegliżowany. Z jednej strony nie zdziwiło nas to, ale postanowiliśmy to zweryfikować. Pan bez żadnych skrupułów odbywał spacer - mówi Wiliński.Jedną z bardziej absurdalnych sytuacji były poszukiwania pewnego zagubionego turysty.- Największym kwiatkiem będzie ponad godzinny łańcuch życia i poszukiwanie osoby, która odnalazła się na mieście. Spacerując w samych majtkach kąpielowych, bo wszystkie rzeczy zostawiła na plaży - mówi koordynator świnoujskich ratowników.Do końca wakacji pozostały jeszcze 32 dni.