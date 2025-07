Czarny bilans wakacyjnych kąpieli w regionie

Smutny bilans ostatnich kilku dni na kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim.

Od początku tygodnia w regionie utonęły dwie osoby, to 16-latek, który zniknął pod wodą w poniedziałek w Dziwnówku, a jego ciało odnaleziono dzień później w Niechorzu i 47-latek, który we wtorek, pomimo akcji służb, utonął w Mielnie. Oba te zdarzenia miały miejsce na kąpieliskach niestrzeżonych.Na Facebooku Radia Szczecin pojawiło się dużo emocjonujących komentarzy po tych zdarzeniach, większość w takim samym tonie, w jakim skomentowała to do naszego mikrofonu plażowiczka wypoczywająca nad jeziorem Głębokim w Szczecinie.- Powinny być kary. Ludzie dosłownie wchodzą za te czerwone boje i próbują uciekać. Co chwila gdzieś słychać, jak ratownik z ambony krzyczy: "proszę wrócić z tym kółkiem" - dodaje szczecinianka.Prezes zachodniopomorskiego WOPR-u Apoloniusz Kurylczyk uczula: brawura i brak wyobraźni, wśród wypoczywających nad wodą, kończy się tragediami. - Ludzie mają mylną ocenę własnych umiejętności i przegrywają w zderzeniu z żywiołem. Woda zawsze wystawi rachunek i często jest on tragiczny - tłumaczy Kurylczyk.Według statystyk WOPR-u - od początku sezonu wakacyjnego w naszym regionie - utonęło 7 osób.