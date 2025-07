Premiera reportażu Małgorzaty Furgi „Po roku w Stodólskach”

Wakacje sprzyjają organizacji taborów. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia Dom Tańca i polega na zapraszaniu ludzi na obozy z muzyką tradycyjną.

W tym czasie uczestnicy mają możliwość nauki gry na instrumentach ludowych, śpiewania starych pieśni czy wspólnego tańczenia przy żywej muzyce. Jest to również okazja do poznania życia na wsi.W naszym regionie również doczekaliśmy się takiej imprezy. W gospodarstwie Katarzyny i Piotra Kamińskich w Stodólskach pod Maszewem odbył się po raz drugi - Letni Festiwal Tradycji Etno-Jurandowo. Fani muzyki tradycyjnej, którzy zawitali do Stodólska, nie byli tylko biernymi obserwatorami, ale czynnie współtworzyli całe to przedsięwzięcie i budowali relacje - mówi Katarzyna Janiszewska z Kapeli Janiszewskich.- Tutaj nie chodzi też o to, żeby pokazać się solowo, ale żeby poczuć tę wspólnotę też w graniu. Dla nas istotne jest budowanie relacji między ludźmi, którzy przyjeżdżają. W ten sposób się buduje społeczność - mówi Janiszewska.O ludziach, którzy odwiedzili Etno – Jurandowo dowiecie się słuchając w środę po godzinie 21 Fonosfery i reportażu Małgorzaty Furgi zatytułowanego „Po roku w Stodólskach”.