Morskie Centrum psującej się Nauki [ZDJĘCIA]

Dziennie 30 eksponatów interaktywnych ulega awarii w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie. Około 12 z nich wymaga naprawy, przez co są wyłączone z użytkowania.

Edycja tekstu: Michał Król

Problem jest zgłaszany przez odwiedzających między innymi w komentarzach w internecie.- Są niedziałające eksponaty. Trochę ich nie działa. Przeszkadza mi to, nie można ich wszystkich użyć, zobaczyć i przetestować. - Jesteśmy pierwszy raz. Moi rodzice mówią, że było dużo uszkodzonych. A dzisiaj nie wiem, w sumie może z trzy zauważyłam takie faktycznie wyłączone. - Było zaznaczone czerwoną wstążką, że jest niedziałający. Jeden widziałam do tej pory - mówią odwiedzający MCN.Rzecznik prasowa Morskiego Centrum Nauki Marta Krzywda przyznaje, że problem jest, a liczba awarii jest zmienna.- W okresie wakacyjnym jest to około 10-12 eksponatów, które są tymczasowo wyłączone z użytku. Tuż po otwarciu, czyli dwa lata temu, mieliśmy zgłoszeń na temat awarii około 150 dziennie, teraz jest ich 30 - mówi Krzywda.Większość zgłoszeń to wynik intensywnej eksploatacji, dodaje rzecznik MCN.- Na większość z nich jesteśmy w stanie zareagować jeszcze tego samego dnia, bo należy na przykład taki eksponat zresetować lub też wymienić drobną rzecz - mówi rzecznik prasowa.Morskie Centrum Nauki w Szczecinie zostało otwarte dwa lata temu. Wystawa stała liczy 214 eksponatów. Od otwarcia wystawę stałą odwiedziło blisko 350 tysięcy osób.