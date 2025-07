Wakacyjne czytelnictwo spada, a najlepsza książka na lato to... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczecinianie latem rzadziej odwiedzają biblioteki, ale wypożyczają jednorazowo więcej książek. Szczecińskie księgarnie również zauważają mniejszą liczbę klientów.

Jak się okazuje, w wakacje gusta czytelników są bardzo konkretne - książka ma dawać rozrywkę i relaksować.



- Najlepsze są takie wakacyjne, co się dzieją nad morzem albo coś takiego. - Nie za bardzo skomplikowana w treści, taka dosyć swobodna, ale też żeby ta treść słowem reprezentowała - o swoich preferencjach mówią czytelnicy.



- W wakacje czytelnictwo nam nieco spada, dlatego że nasi czytelnicy zajmują się działkami albo mają urlop, wyjeżdżają - tłumaczy Katarzyna Krawczyk, kierowniczka filii 54 ProMedia. - Bardzo popularne są kryminały.



- Latem szukają książek zdecydowanie lżejszych, jak to panie mówią, coś co tak na szybko, dla przyjemności, więc często jest to taka beletrystyka obyczajowa - dodaje Marzena Łopatkiewicz, Księgarnia Mandala.



W szczecińskich filiach bibliotecznych dostaniemy ponad 600 tysięcy książek. Z Miejskiej Biblioteki Publicznej wypożyczyć możemy książkę na 31 dni z możliwością dwukrotnego przedłużenia terminu zwrotu.



