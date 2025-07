Złodziej torebki wpadł po godzinie

Ukradł torbę wartą kilka tysięcy złotych. Został zatrzymany po godzinie i wkrótce odpowie przed sądem.

51-latek ze Stargardu ukradł z saloniku prasowego torbę, która należała do poprzedniego klienta. W środku były m.in. maszyna do podgrzewania tytoniu i terminal płatniczy, warte 3700 złotych.



Złodziej, którego uwieczniły kamery, w ciągu godziny został zatrzymany przez policjantów. Skradzione "fanty" wróciły do właściciela, a 51-latek ze Stargardu usłyszał zarzut. Grozi mu do pięciu lat więzienia.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski