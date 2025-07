Płatne parkowanie w strefie o trzy godziny krócej

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Zmiany w Strefach Płatnego Parkowania w Kołobrzegu zatwierdzone. Dzięki nim kierowcy powinni nieco zaoszczędzić.

Nowe zasady zostaną wprowadzone we wszystkich strefach na ulicach miasta. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że to efekt sygnałów, jakie docierały do urzędu od kierowców.



- Postulaty od mieszkańców, a dotyczą one skrócenia czasu obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania. Dotychczas w A, B i C one obowiązywały do godziny 21, my skracamy do godziny 18 - mówi Mieczkowska.



Taką zmianę odczują wszyscy kierowcy, natomiast miasto wprowadza także specjalną ulgę dla posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Będzie to 60 minut darmowego postoju dziennie.



Dziś uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęli radni, a nowe zasady będą obowiązywały od początku października.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski