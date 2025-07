SG przestawiła namiot obrońców granic

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Straż Graniczna przestawiła namiot nieformalnych patroli obywatelskich na przejściu Granicznym w Rosówku. Powodem jest konieczność postawienia kontenera Straży Granicznej, który będzie wykorzystywany jako niewielki posterunek dla służb pilnujących granicy.

Początkowo, grupy obywatelskie nie chciały się zgodzić na przeniesienie swojego punktu, dopóki nie będą miały zapewnionego innego miejsca w okolicy.



Szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości - Dariusz Smoliński - cieszy się, że Straż Graniczna w Rosówku będzie miała swoje miejsce, jednak zależy mu na tym, aby zgodnie z prawem, obrońcy granic też mogli pozostać na miejscu. - Poprosiliśmy o jedną rzecz, żeby nam wskazano miejsce, gdzie możemy się rozłożyć. Nikt nam nie wskazał tego terenu. Rozpoczęliśmy rozmowę z panią wójt Schwarz. Mamy nadzieję, że one się zakończą zawarciem umowy. My zapłacimy za teren, a jedyne miejsce pewne, gdzie mogliśmy być, te zasiedziane, to było właśnie te miejsce.



Podporucznik Katarzyna Przybysz ze Straży Granicznej tłumaczy, że przeniesienie punktu obrońców granic było konieczne, wykorzystanie tej lokalizacji pozwoli funkcjonariuszom na skuteczniejsze prowadzenie kontroli.



- Miejsce ustawienia kontenera ma bardzo duże znaczenie pod względem taktyki wykonywania czynności. Z miejsca, w którym kontener został ustawiony, funkcjonariusze bezpośrednio mogą nadzorować drogę, pobocze oraz ruch pieszych i środków transportu - tłumaczy Przybysz.



Kontrole na granicy z Niemcami zostały wprowadzone na początku lipca, pierwotnie na 30 dni, zostaną jednak przedłużone.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski