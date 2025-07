Zagospodarowanie Wielkiej Kępy. Miasto kompletuje dokumentację

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Władze Szczecina kompletują niezbędną dokumentację do zagospodarowania wyspy Wielka Kępa, na której znajduje się opuszczona od lat Plaża Mieleńska.

- Do końca roku miasto chce pozyskać pozwolenie na budowę, dzięki czemu w przyszłym roku będzie można ogłosić stosowny przetarg - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - W zakres tego zadania wchodzi przede wszystkim uporządkowanie tego terenu, doprowadzenie infrastruktury sieciowej, wykonanie pomostów, możliwości cumowania małych jednostek tak, żeby ta przestrzeń była na tyle przyjazna do takich funkcji rekreacyjnych, żeby można było móc z tych terenów korzystać.



Na obecną chwilę nie wiadomo, czy i kiedykolwiek plaża wróci do czasów swojej świetności. Podobnie sprawa ma się ze statkami „białej floty”, bo bez bezpośredniego połączenia na wzór startującego przed laty z Dworca Morskiego, dostęp do Wielkiej Kępy będzie możliwy tylko dla żeglarzy.



- Projekt wpisuje się w pewne założenia związane z zagospodarowaniem terenów nawodnych. Tutaj miasto stara się o takie środki, żeby te inwestycje były właśnie współfinansowane - dodał Zieliński.



Miasto zabezpieczyło w budżecie na ten rok 480 tysięcy złotych na to przedsięwzięcie. Reszta będzie pochodzić z unijnego dofinansowania na projekt „Zagospodarowanie terenów nawodnych Szczecina”, w ramach którego ma zostać również zbudowana stanica wodna w Podjuchach. Obie inwestycje powinny zostać zrealizowane do 2027 roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski