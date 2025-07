Pomniki przyrody w Świnoujściu przejdą zabiegi pielęgnacyjne

Świnoujskie pomniki przyrody zostaną wypielęgnowane. Prace obejmą 99 drzew.

Edycja tekstu: Michał Król

To między innymi aleja dębowa przy ul. 1 Maja, platany klonolistne przy ul. Bohaterów Września oraz "Dąb latarników" przy szkole podstawowej nr 2 przy ul. Białoruskiej.Koszt zadania to 160 tysięcy złotych. Trzy czwarte tej kwoty to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.