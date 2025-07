Psi azyl powstanie w Budnie [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Psi azyl w Budnie to tymczasowe miejsce, do którego trafią bezdomne psy, zanim pojadą do schroniska w Dobrej. Wcześniej w tym miejscu swoją siedzibę miał goleniowski TOZ.

- Podpisaliśmy umowę z Agatą Paczos, z firmy Napęd na 4 łapy, która będzie opiekowała się tym miejscem - mówi kierownik Biura Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Łukasz Jaroszewicz. - Prowadzone są prace. Oczekujemy na produkcję kojców, które zostaną przetransportowane. Przewidujemy powstanie czterech kojców. Zakładamy, że więcej nie będzie potrzebnych, głównie z tego względu, że jest to miejsce tymczasowe. Nie zamierzamy tam przetrzymywać zwierząt.



- Psy będą trafiały do nas na tydzień, część z nich to zwierzęta zagubione, które trafią z powrotem do swoich właścicieli - mówi zoopsycholożka i trenerka psów Agata Paczos. - Funkcją tego psiego azylu przede wszystkim jest to, żeby zatrzymać te zwierzęta u nas, zanim one pojadą do schroniska. Możemy profesjonalnie zająć się każdym psem, poznać go dokładnie, szybciej znaleźć mu rodzinę, zapewnić mu po prostu taką kompleksową opiekę.



Psi azyl w Budnie ma zostać otwarty w przyszłym tygodniu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski