Czaplinek: Trwa festiwal Pol'and'Rock [ZDJĘCIA]

Koncerty, strefy edukacyjne i zdrowotne. Trwa 31. edycja festiwalu Pol'and'Rock w Czaplinku.





- Jest to taki chyba najbardziej pozytywny festiwal świata. Tutaj naprawdę wszyscy są otwarci, tolerancyjni. Uważam, że Pomorze Zachodnie to najlepsze miejsce dla tego festiwalu, bo on się wpisuje w nasze zachodniopomorskie DNA, w naszą tożsamość, w naszą otwartość - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Oprócz muzyki, możemy tam wykonać bezpłatne badania, spróbować gry na ukulele czy wziąć udział w sesjach jogi. Jednak, jak zaznaczają festiwalowicze, dla nich najważniejsza jest przyjazna atmosfera.- To mój 27. festiwal. Pierwszy raz byłem w Żarach, później byłem w Kostrzyniu, teraz jestem tutaj. - Jest wspaniale, wyśmienicie, najlepiej. - Jest dużo dobrej zabawy w jednym miejscu i naprawdę bardzo, ale to bardzo cudowna atmosfera. - Ostatnio byliśmy trzy razy z rzędu tak na jeden dzień. Zobaczyć co i jak, a teraz przyczepa na hak. Jesteśmy. - Dla Jurka, dla fajnych ludzi, dla znajomych, których się widzi tylko raz w roku tutaj właśnie - mówią uczestnicy.Festiwal trwa do 2 sierpnia i odbywa się na lotnisku Czaplinek-Broczyno.