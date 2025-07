Tłumy w Wolinie na Festiwalu Słowian i Wikingów [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Woliński skansen na Festiwal Słowin i Wikingów, przyciągnął tłumy. Rekonstruktorzy, wojowie i rodzime przysmaki sprawiły, że turyści chętnie odwiedzają słowiańską wioskę.

Coroczny festiwal rozpoczął się w czwartek. Na miejscu można zwiedzić stoiska 2,5 tysiąca rekonstruktorów.



- Jesteśmy pierwszy raz i naprawdę festiwal robi duże wrażenie. Nie spodziewałem się tylu turystów. Polecam i na pewno za rok będziemy jeszcze raz. - Największe wrażenie zrobiły stroje, kreatywność, dobre ogórki kiszone, dobry miód pitny. Wszystko jest super. Wszystko spróbowane. Ja w ogóle bardzo lubię rekonstrukcję. Mi się to bardzo podoba. Klimat jest świetny. - Skusiłem się na jakiś słowiański napój tradycyjny. Będę pierwszy raz próbował. Muszę sobie przelać go do mojego rogu i spróbujemy. Dobry napitek do bułki, do podpłomyków. - Super wrażenie. Warto przyjechać - mówią uczestnicy festiwalu.



W ubiegłym roku przez cztery festiwalowe dni skansen odwiedziło 25 tys. osób.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski