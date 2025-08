Budowa tężni solankowej w Szczecinku na finiszu

Kończą się prace przy budowie tężni solankowej w szczecineckim parku. Projekt wygrał w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego.

Początkowo solanka miała się lać po gałęziach tarniny, ale używać będzie do rozpylenia wody ultradźwięków. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala stworzyć strefę inhalacyjną na świeżym powietrzu. Cały proces będzie sterowany automatycznie - tężnia włączy się, kiedy czujnik wykryje obecność osób w pobliżu.Koszt inwestycji to ponad 400 tysiące złotych.