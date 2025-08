Aktywna Sobota Radia Szczecin prosto z Festiwalu Zupy Grzybowej

Od 12 do 17 audycję "Aktywna Sobota" Radia Szczecin nadajemy ze studia terenowego z imprezy „XIV Festiwal Zupy Grzybowej” w Grzybowie.

Harmonogram imprezy:

Poprowadzi ją Anna Łukaszek. W planach m.in. wielkie gotowanie i degustacja 2000 porcji zupy grzybowej, konkurs na najlepszą zupę, koncert zespołu Big Cyc czy wręczenie nagród w Bitwie Regionów KGW.Jeśli są smaki, które potrafią przenieść prosto do dzieciństwa, to z pewnością jednym z nich jest aromatyczna zupa grzybowa. A jeśli chcesz jej spróbować w kilku wersjach – od klasyki z borowikami po zupy fusion z grzybem mun – nie może Cię zabraknąć na Festiwalu Zupy Grzybowej w Grzybowie 2025.Festiwal Zupy Grzybowej w Grzybowie to wydarzenie unikalne – nigdzie indziej aromat suszonych podgrzybków nie miesza się z zapachem waty cukrowej i smażonego pieroga z grzybami. To impreza, która łączy pokolenia: babcia z zachwytem opowiada o przepisie, wnuk biega z plastelinowym borowikiem, a turyści fotografują każdy garnek jakby był dziełem sztuki.13:00 – Otwarcie13:30 – 14:00 – Rozpoczęcie Bitwy Regionów14:00 – 16:00 – Oficjalne otwarcie imprezy – Wójt z prowadzącym gotują i wydają zupę z wielkiego kotła16:00 – 17:00 – Koncert zespołu Mayol17:00 – 17:30 – Rozstrzygnięcie Konkursu Kulinarnego Bitwy Regionów17:30 – 18:00 – Gotujemy „Zupę Wójta” (grzybowa Premium)18:00 – 19:30 – Koncert zespołu Specyficzni20:00 – 21:00 – Koncert zespołu Big Cyc