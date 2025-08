Drugi dzień festiwalu Pol’and’Rock

Tysiące ludzi biorą udział w 31. Pol’and’Rock Festival. Podczas trzydniowej imprezy łącznie wystąpi ponad 40 różnych wykonawców, w osobnych strefach odbywają się też spotkania, prelekcje i warsztaty.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

W czwartek na scenie wystąpił między innymi Nocny Kochanek i Mrozu. W piątek na scenie ma wystąpić m.in. Paradise Lost, to brytyjski zespół grający gotycki metal, oraz Wolfmother, to australijski zespół rockowy. Wystąpi też popularna w Polsce hip-hopowa grupa Fisz Emade Tworzywo.Sam festiwal zamilknie jednak na chwilę równo o godzinie 17. Koncerty zostaną przerwane, a uczestnicy oddadzą hołd powstańcom warszawskim z okazji 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Po tym wrócą do zabawy, która zdaniem wielu uczestników jest jednym z najważniejszych elementów tego festiwalu.- Jest tyle fantastycznych ludzi, że można nawet nie chodzić na koncerty, a i tak się bardzo dobrze bawić. - Zresetować się, odpocząć od całego świata. O to chodzi, o spotkanie z ludźmi, których lubimy - mówią uczestnicy.Podobnie jak w czwartek, w piątek również uczestnicy festiwalu mogą skorzystać z innych atrakcji. Między innymi z zabaw ruchowych, warsztatów ekologicznych i survivalowych oraz z konsultacji medycznych. To odbywa się głównie w stoiskach przy namiocie Akademii Sztuk Przepięknych.Festiwal trwa do niedzieli i jest bezpłatny.